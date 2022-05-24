У Кремлі бурхливо відреагували на скандальне звільнення дипломата через війну в Україні

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У Кремлі звинуватили радника місії Росії при ООН у Женеві Бориса Бондарєва, який зі скандалом подав у відставку у зраді. Напередодні дипломат висловився проти війни в Україні та заявив про "деградацію МЗС РФ" та міністра Сергія Лаврова. Реакцію Кремля цитує УНІАН з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

Гучну відставку Бондарєва прокоментував речник російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

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"Пан Бондарєв більше не з нами, швидше він проти нас... Він засуджує дії російського керівництва, а дії російського керівництва підтримуються практично всім населенням нашої країни. Отже, цей пан виступив проти загальної консолідованої думки нашої країни", — заявив Пєсков.

Що заявив Бондарєв

Радник місії Росії при ООН у Женеві Борис Бондарєв засудив війну РФ проти України. За його словами, за 20 років роботи йому доводилося спостерігати різноманітні віражі російської зовнішньої політики. За його словами, йому ніколи ще так не було соромно за свою країну та роботу, як 24 лютого цього року.

"Розв'язана Путіним агресивна війна з Україною, а за фактом з усім західним світом, – не лише злочин проти українського народу, а й, мабуть, найтяжчий злочин проти народу Росії, який жирною літерою Z перекреслив усі надії на поступовий розвиток у нашій країні успішного демократичного суспільства", – сказав Бондарєв.

Дипломат зазначив, що ініціатори війни хочуть залишитися при владі назавжди, жити у палацах, плавати на розкішних яхтах, насолоджуючись необмеженою владою та повною безкарністю, і заради цього режим Путіна готовий принести в жертву багато життів.

Крім того, Бондарєв розкритикував роботу російського МЗС, заявивши, що його рівень брехні та непрофесіоналізму відомства постійно зростав, а останніми роками це набуло катастрофічного масштабу.

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