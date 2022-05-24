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Лавров обвинил западных политиков в том, что они "плохо учились в школе" и не знают, что такое Россия

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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24 мая, 01:47
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В РФ отреагировали на слова западных политиков о поражении России в войне
Лавров обвинил западных политиков в непонимании России/Фото: коллаж: "Сегодня"
Лавров обвинил западных политиков в непонимании России/Фото: коллаж: "Сегодня"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил западных политиков в том, что они плохо учились в школе и не знают, что такое Россия, когда говорят о ее поражении.

Об этом пишут росСМИ "РИА новости" и "Лента".

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"Говорят, что Россия должна "терпеть поражение", они должны "победить Россию", добиться того, чтобы Россия "проиграла на поле боя"... Наверное, они (политики — ред.) плохо учились в школе. Делают неправильные выводы из своего понимания прошлого и того, что такое Россия", — сказал Лавров.

РФ запретила въезд Байдену и еще почти тысяче американцев

Россия запретила въезд на свою территорию почти тысяче граждан США. В списке 963 фамилии, среди которых в основном чиновники и политики разного уровня. Невъездными в Россию стали, в частности, президент США Джо Байден и его сын Хантер, глава Пентагона Ллойд Остин, госсекретарь Энтони Блинкен, а также актер Морган Фримен. Список опубликовал МИД РФ.

Россия считает, что Вашингтон совершает "враждебные действия" против нее, поэтому грозит, что будет оказывать "должный отпор".

"Российские контрсанкции носят вынужденный характер и нацелены на то, чтобы заставить правящий американский режим, пытающийся навязать остальному миру неоколониальный "миропорядок, основанный на правилах", изменить свое поведение, признав новые геополитические реалии", — заявили в МИД РФ.

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Мастер неба… Олег Гегечкори – военный летчик, полковник, командир вертолетной эскадрильи 11-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ. Один из опытнейших и искуснейших пилотов Украины. За 20 лет службы прошел самые горячие точки мира, а погиб в родном небе, над Киевской областью. За личное мужество – Герой Украины. Посмертно.

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Кристина Дмитренко - 22-летняя биатлонистка, чемпионка Юношеских Олимпийских игр, в рядах Нацгвардии защищает Украину от российских оккупантов. “Пусть я временно и сменила винтовку для биатлона на автомат, но какое бы оружие ни было в моих руках, нахожусь я на соревнованиях или в армии – буду стоять до конца. А стрелять я умею!” - говорит чемпионка.
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