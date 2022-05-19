В Курской области заявили об "атаке врага" на спиртзавод

Губернатор Курской области сообщил об "атаке" на спиртзавод. / Фото: Коллаж: Сегодня

Губернатор Курской области России Роман Старовойт сообщил об "очередной атаке врага" на Тёткино, которая произошла на рассвете сегодня, 19 мая.

Об этом он сообщил в Telegram.

Реклама

Детали "атаки врага"

По словам чиновника, сейчас известно как минимум об одном погибшем среди гражданского населения.

"По предварительным данным, это водитель фуры, который привез сырье на спиртзавод. Противник нанес несколько ударов по этому объекту. Есть также раненые. Им оказывается первая помощь", – написал губернатор.

Роман Старовойт заявил и о пожарах в поселке, которые ликвидируют, – пострадали несколько домов.

Губернатор также добавил, что ему сообщили "о неразорвавшихся снарядах".

Реклама

Напомним, ночью 18 мая российские оккупанты открыли огонь по Киевскому району Харькова. В результате повреждено админздание ГСЧС Украины. Также повреждения получил многоэтажный дом.

Читайте также: