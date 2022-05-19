У Курській області заявили про "атаку ворога" на спиртзавод

Губернатор Курської області повідомив про "атаку" на спиртзавод. / Фото: Колаж: Сьогодні

Губернатор Курської області Росії Роман Старовойт повідомив про "чергову атаку ворога" на Тьоткіно, яка сталася на світанку сьогодні, 19 травня.

Про це він повідомив у Telegram.

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Деталі "атаки ворога"

За його словами, зараз відомо як мінімум про одного загиблого серед цивільного населення.

"За попередніми даними, це водій фури, який привіз сировину на спиртзавод. "Противник" завдав кілька ударів по цьому об'єкту. Є також поранені. Їм надається перша допомога", – написав губернатор.

Водночас Роман Старовойт заявив і про пожежі в селищі, які ліквідують, – серед іншого, постраждали кілька будинків.

Губернатор також додав, що йому повідомили "про снаряди, що не розірвалися".

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Нагадаємо, вночі 18 травня російські окупанти відкрили вогонь по Київському району Харкова. Внаслідок цього пошкоджено адмінбудівлю ДСНС України. Також ушкодження отримав багатоповерховий будинок.

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