В метро Нью-Йорка произошел теракт. Есть погибшие (видео)

Среди пострадавших есть тяжелораненые / Коллаж "Сегодня"

Утром 12 апреля в нью-йоркском метро (США) произошла стрельба. По предварительной информации, до 15 человек получили ранения, есть погибшие.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Реклама

Что известно

По словам очевидцев, стрельбу в нью-йоркском метро могли устроить два человека. Все произошло на станции Сансет-Парк в Бруклине.

По предварительной информации, один из преступников был одет в форму сотрудника метрополитена и в противогаз. Он скрылся с места преступления.

Реклама

При стрельбе на станции метро в Нью-Йорке пострадали 13 человек, по меньшей мере один человек находится в критическом состоянии.

По словам высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов, пять человек были застрелены, а на станции, возможно, было взорвано дымовое устройство.

По словам представителя полиции, взрывных устройств на месте происшествия обнаружено не было.

Реклама

Опасная обстановка