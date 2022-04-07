В Тель-Авиве произошел теракт, есть раненые

Двое из шести раненых – в критическом состоянии, еще один – в тяжелом

В Израиле обстреляли центр города / Фото: Коллаж: Сегодня

В центре Тель-Авива в четверг вечером произошла стрельба. Местные жители заявили об атаке террористов на улице Дизенгоф, где находятся бары и рестораны.

Об этом сообщает Haaretz.

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Стрельба произошла в нескольких местах одной из самых оживленных улиц Тель-Авива. Вооруженный мужчина открыл беспорядочный огонь в центре города.

В службе скорой помощи заявили о шести раненых, которых отправили в больницу. Двое из них – в критическом состоянии, еще один – в тяжелом.

Полиция проводит спецоперацию по поимке террориста. Жителей района попросили оставаться по домам. Премьер-министр Нафтали Беннет уже прибыл в штаб-квартиру Армии обороны Израиля.

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Недавняя стрельба в Израиле

В израильском Хадере террористы открыли огонь по автобусной остановке. В результате нападения погибли два человека, еще пятеро – ранены.

Известно, что террористы убили людей и отняли у них оружие. На звуки стрельбы отреагировали находившиеся неподалеку полицейские. Нападавших ликвидировали на месте.