В МИД Финляндии назвали срок подачи заявки на членство в НАТО

В МИД Финляндии озвучили срок подачи заявки на членство в НАТО. Коллаж "Сегодня"

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна, скорее всего, заявку на членство в НАТО 18 мая.

Об этом пишет Aftonbladet.

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"Это будет наш посол НАТО в Брюсселе, который сделает это физически, вероятно, в среду. Затем, если начнутся переговоры с НАТО, ими займутся делегации во главе с министерством иностранных дел и министерством обороны", – сказал он.

По его словам, Финляндия готовится к традиционным военным угрозам России в ответ на свои действия.

Что произошло

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не может положительно оценить планы Швеции и Финляндии по присоединению к Альянсу, потому что в этих странах находят убежище представители курдских формирований, которые считаются в Турции террористическими. Речь в первую очередь о "Рабочей партии Курдистана" (РПК).

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