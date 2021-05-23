В Минске экстренно приземлился самолет Ryanair – Лукашенко лично распорядился принять рейс (фото, видео)

Пилоты подали команду о заминировании, но опасения не подтвердились – на месте много машин МЧС

В Беларуси в национальном аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс.

Об этом сообщает tut.by.

В пресс-службе аэропорта заявили, что пилоты подали сообщение о минировании. На место прибыли пожарные машины МЧС и машины скорой помощи. В самолете работают саперы, они проводят все необходимые меры.

Реклама

Позже оказалось, что информация о минировании лайнера не подтвердилась, но на месте продолжает съезжаться техника МЧС, передает "Наша Ніва".

Отметим, что ситуацию с посадкой самолета Ryanair прокомментировал телеграм-канал "Пул первого", там утверждается, что после поступления информации о заминировании лайнера о ситуации доложили Александру Лукашенко, который "дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать".

Позже оказалось, что во время проверки документов задержали главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который летел этим рейсом.

Ранее мы сообщали, что днем 19 мая в Барановичах (Беларусь) упал военно-учебный самолет Як-30. Двое летчиков катапультировались, но оба погибли.