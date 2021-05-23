В Минске экстренно приземлился самолет Ryanair – Лукашенко лично распорядился принять рейс (фото, видео)

В Беларуси в национальном аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс.
Об этом сообщает tut.by.
В пресс-службе аэропорта заявили, что пилоты подали сообщение о минировании. На место прибыли пожарные машины МЧС и машины скорой помощи. В самолете работают саперы, они проводят все необходимые меры.
Позже оказалось, что информация о минировании лайнера не подтвердилась, но на месте продолжает съезжаться техника МЧС, передает "Наша Ніва".
Отметим, что ситуацию с посадкой самолета Ryanair прокомментировал телеграм-канал "Пул первого", там утверждается, что после поступления информации о заминировании лайнера о ситуации доложили Александру Лукашенко, который "дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать".
Позже оказалось, что во время проверки документов задержали главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который летел этим рейсом.
Ранее мы сообщали, что днем 19 мая в Барановичах (Беларусь) упал военно-учебный самолет Як-30. Двое летчиков катапультировались, но оба погибли.
Новости на эту же тему: