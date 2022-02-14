В Мюнхене столкнулись два пассажирских поезда: более 40 пострадавших

Один человек погиб и десятки пострадали при столкновении двух поездов / Фото: Коллаж: Сегодня

В районе коммуны Шефларн, которая находится в пригороде немецкого Мюнхена, столкнулись два скоростных поезда. Об этом пишет издание Bild.

По информации издания, в результате столкновения 40 человек пострадали, один погиб, машиниста поезда пришлось вырезать из кабины.

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"В южном районе Мюнхена два поезда городской железной дороги столкнулись в районе станции городской железной дороги Ebenhausen-Schäftlarn", – говорится в сообщении полиции.

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По словам пассажира, электричка в направлении Вольфратсхаузена постоянно останавливалась. В Пуллахе она простояла на вокзале в общей сложности 10 минут. Когда поезд остановился прямо перед Эбенхаузеном, раздался внезапный хлопок. Он отметил, что в момент из-за сильного удара его отбросило на соседнее сиденье.

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Аварии на железной дороге

В Египте столкнулись два пассажирских поезда, в результате чего погибли как минимум 32 человека. По предварительным данным, один поезд въехал в другой сзади. В результате столкновения три вагона сошли с рельсов.

В американском штате Техас произошла крупная железнодорожная авария – поезд, который перевозил горючее, столкнулся с грузовиком.

В Великобритании на крышу скоростного поезда Лондон – Манчестер вылезла кошка. Животное не хотело уходить, поэтому пассажиров пересадили в другой поезд.

В результате схода с рельсов пассажирского поезда в США погибли как минимум три человека, более 50 пострадали.

Также напомним, в 2016 году произошла чудовищная авария скоростного поезда в Индии, тогда 60 человек погибли.