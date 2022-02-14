У Мюнхені зіткнулися два пасажирські поїзди: понад 40 постраждалих

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У районі комуни Шефларн, що знаходиться в передмісті німецького Мюнхена, зіткнулися два швидкісні потяги. Про це пише видання Bil d .

За інформацією видання, внаслідок зіткнення 40 людей постраждали, одна особа загинула, машиніста поїзда довелося вирізати з кабіни.

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"У південному районі Мюнхена два потяги міської залізниці зіткнулися в районі станції міської залізниці Ebenhausen-Schäftlarn", – йдеться у повідомленні поліції.

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За словами пасажира , електричка у напрямку Вольфратсхаузена постійно зупинялася. У Пуллах вона простояла на вокзалі загалом 10 хвилин. Коли поїзд зупинився прямо перед Ебенхаузеном, пролунав раптовий хлопок. Він зазначив, що в момент через сильний удар його відкинуло на сусіднє сидіння.

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Аварії на залізниці

В Єгипті зіткнулися два пасажирські поїзди , внаслідок чого загинули як мінімум 32 особи За попередніми даними, один поїзд в'їхав до іншого позаду. Внаслідок зіткнення три вагони зійшли з рейок.

В американському штаті Техас сталася велика залізнична аварія потяг, який перевозив пальне, зіткнувся з вантажівкою .

У Великій Британії на дах швидкісного поїзда Лондон – Манчестер вилізла кішка. Тварина не хотіла йти, тому пасажирів пересадили до іншого поїзда .

В результаті сходу з рейок пасажирського поїзда в США загинули щонайменше троє людей , понад 50 постраждали.

Також нагадаємо, у 2016 році сталася жахлива аварія швидкісного поїзда в Індії, тоді 60 людей загинули .