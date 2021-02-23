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Дим до небес: у США після ДТП зайнялися три цистерни з пальним (відео)

23 лютого, 18:30

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Після зіткнення з фурою в Техасі зійшли з рейок цистерни з нафтопродуктами

В американському штаті Техас сталася велика залізнична аварія – поїзд, який перевозив пальне, зіткнувся з вантажівкою.

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Про це повідомляє KWTX.

НП сталася вранці 23 лютого (за місцевим часом) на залізничному переїзді біля міста Кемерон в окрузі Мілам.

В результаті зіткнення три цистерни з нафтопродуктами зійшли з рейок і загорілися. Пожежа була настільки потужним, що місцевих жителів було вирішено евакуювати.

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Незважаючи на це, як сказав начальник поліції Кемерона Лонні Гош, вогонь було вирішено не гасити – цистерни залишили горіти, аби з них вигоріло все пальне. Коли саме це станеться, правоохоронці сказати не беруться.

Фото: facebook.com/KMIL1051theranch
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На місце подій прибули швидкі допомоги, але ані про постраждалих, ані про жертви не повідомляється. Однак, за даними пожежників, вогнем було знищено два сараї в районі переїзду.

Нагадаємо, що в даний час Техас оголошено зоною стихійного лиха – цього місяця на штат обрушилися аномальні для цього регіону холоди й снігопади, через що мільйони місцевих жителів залишилися без світла, опалення та питної води. Жертвами негоди стали близько 30 осіб.

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ДТП США поїзда техас пожежа
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