Дим до небес: у США після ДТП зайнялися три цистерни з пальним (відео)

В американському штаті Техас сталася велика залізнична аварія – поїзд, який перевозив пальне, зіткнувся з вантажівкою.
Про це повідомляє KWTX.
НП сталася вранці 23 лютого (за місцевим часом) на залізничному переїзді біля міста Кемерон в окрузі Мілам.
В результаті зіткнення три цистерни з нафтопродуктами зійшли з рейок і загорілися. Пожежа була настільки потужним, що місцевих жителів було вирішено евакуювати.
Незважаючи на це, як сказав начальник поліції Кемерона Лонні Гош, вогонь було вирішено не гасити – цистерни залишили горіти, аби з них вигоріло все пальне. Коли саме це станеться, правоохоронці сказати не беруться.
На місце подій прибули швидкі допомоги, але ані про постраждалих, ані про жертви не повідомляється. Однак, за даними пожежників, вогнем було знищено два сараї в районі переїзду.
Нагадаємо, що в даний час Техас оголошено зоною стихійного лиха – цього місяця на штат обрушилися аномальні для цього регіону холоди й снігопади, через що мільйони місцевих жителів залишилися без світла, опалення та питної води. Жертвами негоди стали близько 30 осіб.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк