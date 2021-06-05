"Черный грибок" распространяется по миру. В Непале первая жертва

Симптомами болезни являются некротические поражения в носу и на небе, что вызывают боль, лихорадку и гнойные выделения из носа

Черный грибок теперь не только в Индии. О похожем заболевании говорят и в Украине. / Фото: Сегодня

В Непале жертвой мукормикоза, или "черной плесени", вспышка которого ранее была зафиксирована в Индии, стал 65-летний мужчина.

Об этом сообщает агентство AFP, ссылаясь на пресс-секретаря Минздрава страны Кришну Прасада Пуделя.

"Он умер 3 июня 2021 года. Тест на мазок из носа показал грибковые гифы, а биопсия носа и губ показала мукор", – говорится в сообщении.

По словам Пуделя, мужчину, проживающего на западе страны, госпитализировали в реанимационное отделение после выявления у него энцефалита височной доли. При этом умерший не был заражен коронавирусом.

Как информировали в МОЗ, сейчас в Непале есть по меньшей мере десять случаев мукормикоза.

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Напомним, в Индии из-за вспышки "черного грибка", который якобы вызывают препараты от COVID-19, количество инфицированных этой редкой болезнью – мукормикозом – приближается к девяти тысячам.

Мы также писали, что смертность от мукормикоза в Индии составляет около 50%, а чуть ли не единственным способом лечения является удаление глаз.

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