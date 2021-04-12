В Париже произошла стрельба: погиб человек (видео)

В Париже произошла стрельба. В результате один человек погиб, еще один получил ранения.
Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на источник в полиции.
Как сообщается, погибший – мужчина, раненая – женщина, сотрудник службы безопасности госпиталя. Она находится в тяжелом состоянии. Стрелявший скрылся с места преступления.
Читайте также: В Техасе произошла стрельба: есть жертвы
По свидетельству очевидцев, было сделано около шести выстрелов.
Как сообщается, инцидент произошел у частной больницы имени Анри Дюнана в 16-м округе на западе Парижа. Больница принадлежит французскому отделению Международного Красного Креста.
Причины и обстоятельства происшедшего пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что в США военный санитар устроил стрельбу.
Новости на эту же тему: