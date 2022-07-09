В Пентагоне оценили реальность угрозы нападения РФ на страны Балтии

В Пентагоне рассказали о своем отношении к угрозам России. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Пентагоне очень серьезно относятся к угрозам России, которые страна-агрессор высказывает в отношении стран Балтии.

Об этом заявил на брифинге высокопоставленный представитель Пентагона.

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Угрозы РФ

По его словам, если говорить о "более широких намерениях" России, то Пентагон "очень серьезно" относится к угрозам, которые Россия представляет для союзников по НАТО и самого Альянса.

"Именно поэтому на встрече на высшем уровне в Мадриде на прошлой неделе США объявили набор существенных дополнений к нашей позиции и потенциалу в Европе, чтобы способствовать эффективной защите и сдерживанию российских угроз в отношении союзников по НАТО, одним из которых является Литва", – отметил представитель.

Кроме этого, он заявил, что именно по этой причине президент США Джо Байден принял эти решения, и США взяли на себя это обязательство перед их союзниками по НАТО.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что США дали России "железное" предупреждение из-за угроз Литве. Также мы писали, что Россия открыто угрожает Литве из-за запрета транзита грузов. При этом в Пентагоне рассказали, изменил ли президент РФ Владимир Путин свои цели в Украине.