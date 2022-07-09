У Пентагоні оцінили реальність загрози нападу РФ на країни Балтії

У Пентагоні розповіли про своє ставлення до загроз Росії. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Пентагоні дуже серйозно ставляться до погроз Росії, які країна-агресор висловлює щодо країн Балтії.

Про це заявив на брифінгу високопоставлений представник Пентагону.

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Погрози РФ

За його словами, якщо говорити про "ширші наміри" Росії, то Пентагон "дуже серйозно" ставиться до погроз, які Росія представляє для союзників НАТО і самого Альянсу.

"Саме тому на зустрічі на найвищому рівні в Мадриді минулого тижня США оголосили набір істотних доповнень до нашої позиції та потенціалу в Європі, щоб сприяти ефективному захисту та стримуванню російських загроз щодо союзників по НАТО, одним із яких є Литва", – зазначив представник.

Крім цього, він заявив, що саме з цієї причини президент США Джо Байден ухвалив ці рішення, і США взяли на себе це зобов'язання перед їхніми союзниками щодо НАТО.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що США дали Росії "залізне" попередження через загрозу Литві. Також ми писали, що Росія відкрито загрожує Литві через заборону транзиту вантажів. Водночас у Пентагоні розповіли, чи змінив президент РФ Володимир Путін свої цілі в Україні.