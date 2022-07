Жителів Литви налякали винищувачі у небі: що трапилось (фото, відео)

Жителів курортного литовського міста Швянтої у четвер, 7 липня, налякали винищувачі у небі. Однак військові стверджують, що це навчання.

Про це повідомляє литовське видання 15min, пише "Європейська правда".

Один з очевидців повідомив, що близько 21:15 за місцевим часом у небі пролетів літак, слідом за ним з’явилися два винищувачі, які перехопили літак. У супроводі винищувачів літак здійснив коло над пляжем, після чого винищувачі застосували сигнальні ракети – вочевидь, щоб відвернути увагу ракет, які теоретично могли запускатися по них.

Представниця командування Збройних сил Латвії Рюта Монтвіле повідомила, що літаки брали участь у військових навчаннях із поліцейського супроводу повітряних суден.

Мер сусіднього курортного міста Паланга Шарунас Вайткус про проведення навчань місцеву владу й поліцію заздалегідь не повідомляв.

Варто зазначити, що на військовій авіабазі Шяуляй на півночі Литви дислокуються чотири португальські винищувачі F-16 і сім іспанських Eurofighter Typhoon.

Крім того, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на базу перекинули винищувачі F-35.

Today evening near the port of Klaipda (Lithuania), an unknown (probably propeller military) plane was spotted over the Baltic sea, which was chased away by NATO air police planes on a signal and chased towards the sea. pic.twitter.com/opahcNpU9w