В Пентагоне восхитились работой сил ПВО ВСУ: российские пилоты боятся летать

Украинцы очень эффективны в своих средствах противовоздушной обороны / Фото: Коллаж: Сегодня

Благодаря западным поставкам вооружений ВСУ смогли вести симметричные боевые действия и достичь успеха. Об этом заявил представитель Минобороны США Джон Кирби, сообщает пресс-служба ведомства.

"Что касается воздушной картины, то она меняется каждый день. И с точки зрения того, сколько самолето-вылетов совершают русские, мы видим, что украинцы очень эффективны в своих средствах противовоздушной обороны, очень ловкие в этом отношении , но тем не менее русские также имеют значительное прикрытие ПВО над Украиной, и они продолжают наносить как ракетные удары, так и фиксированные пилотируемые авиаудары по Украине", – отметил чиновник.

По его словам, в основном, авиаудары, которые наблюдаются, будь то ракетные удары или сброшенные с самолета, происходят в районе Донбасса и в Мариуполе.

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"Российские пилоты знают, что у украинцев есть эффективная противовоздушная оборона, и поэтому вы не увидите, чтобы они летали очень долго или очень часто в воздушном пространстве Украины. Они запускают свои миссии... заканчивают свои миссии в основном – обычно, в российском воздушном пространстве, но это очень спорно. И опять же, это настоящая заслуга того, насколько умны и эффективны украинцы в отношении своей ПВО", – рассказал он.

Какое оружие дадут Украине

На саммите на авиабазе Рамштайн в Германии, в котором участвовали более 40 министров обороны, было принято решение выделить Украине дополнительное вооружение.

Германия согласилась передать Украине зенитные самоходные установки "Гепард" (правда, в каком количестве, пока держится в секрете), Франция обеспечит Киев самоходными артиллерийскими установками CAESAR (по данным СМИ, Украина получит 12 гаубиц), а Великобритания отправит в нашу страну переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak.

Военный эксперт Олег Жданов отмечает, что вооружение, которое передаст Украине Запад, по своим характеристикам значительно превосходит аналоги, которые сегодня есть у ВСУ.

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Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что на саммите в Германии принято стратегическое решение о переходе украинской армии на западные калибры и технику по стандартам НАТО.

Конгресс США впервые с 1941 года принял закон о ленд-лизе. Этот военный закон должен помочь Украине в отражении российского нашествия.