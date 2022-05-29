В РФ из-за "хлопков" оккупанты отправились на тот свет

В России "хлопки" убили оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"

В России в результате "хлопков"в Курской области погибли 7 военных. Кроме того, есть пострадавшие.

Об этом говорится в российском Telegram-канале "ВЧК-ОГПУ".

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Сообщается, что в результате очередных "хлопков" 26 мая в России, а именно в деревне Воробжа Курской области, погибли 7 военных 98 дивизии ВДВ МО РФ. Также 9 человек получили ранения. В РФ как всегда обвиняют Украину, будто со стороны ее велась "атака".

Кроме того, сообщается, что "обстреляли" также местную школу, из-за чего пострадал учитель. Больше "жертв атаки" среди мирного населения нет.

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В РФ уже успели даже открыть уголовное производство "за обстрелы с территории Украины".

Взрывы в России

1 апреля российские СМИ сообщили, что в Белгородской области упал снаряд , якобы "выпущенный со стороны Украины". В результате взрыва возник пожар на нефтебазе , который уничтожил несколько цистерн с нефтью.

, якобы "выпущенный со стороны Украины". В результате взрыва , который уничтожил несколько цистерн с нефтью. В Минобороны Украины опровергли заявление РФ и ответили, что наши защитники не имеют отношения к ЧП в Белгороде. Высокопоставленные чиновники назвали две вероятные причины подрыва нефтебазы – безалаберность оккупантов либо же попытка скрыть чью-то коррупцию. По заявлению наших военных, у них нет сведений о том, что к взрыву причастны подразделения ВСУ.

В Брянске в ночь с воскресенья на понедельник, 25 апреля, прогремели взрывы. После этого начался пожар на местной нефтебазе, а также на территории воинской части.

Спустя некоторое время в пресс-службе правительства Брянской области подтвердили пожар на нефтебазе, но его причину не назвали. Там сообщили, что горят резервуары. О взрывах никаких упоминаний не было.

пожар на нефтебазе, но его причину не назвали. Там сообщили, что горят резервуары. О взрывах никаких упоминаний не было. Жителей домов возле горящей нефтебазы в Брянске начали эвакуировать полицейские.

Недавно в Белгороде были "хлопки". Из-за этого в небо подняли авиацию.

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