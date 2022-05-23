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В России жалуются на серию "хлопков" в пограничной с Украиной области

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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23 мая, 06:39
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Взрывы прозвучали минимум в пяти населенных пунктах, включая Курск
В России раздалась серия взрывов
В России раздалась серия взрывов / Фото: Коллаж: Сегодня

В российском городе Курск, который расположен в 120 км от границы с Украиной, ночью были слышны хлопки. Взрывы было слышно в нескольких районах города.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Также взрывы прозвучали в нескольких населенных пунктах недалеко от границы. Речь идет о Рыльске и Глушково, которые граничат с Сумской областью. Также пишут, что взрывы было слышно во поселках Марьино (недалеко от Рыльска) и в Теткино (на границе с Украиной).

Местное население сообщало, что также слышали авиацию.

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В комментариях к видео россияне возмущались, что в их домах дрожали окна и что они боятся. Также их не особо радовала перспектива ночевать в подвале.

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Фото: скриншот

Напомним, война с Украиной заходит на территорию России все дальше – за последние недели география взрывов и пожаров в южных регионах Российской Федерации заметно расширилась. Сайт "Сегодня" выяснил, что происходит в приграничных областях и кто может стоять за атакой на военные и инфраструктурные объекты РФ.

Ранее также советник главы МВД заявил, что в Украине уже работает служба, похожая на израильский "Моссад". Именно поэтому в России рушатся мосты, по которым идет подвоз снабжения для российской группировки войск на Донбассе.

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