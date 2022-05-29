У РФ через "хлопки" окупанти відправились на той світ

У Росії "хлопки" вбили окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"
У Росії внаслідок "хлопків" у Курській області загинуло 7 військових. Крім того, є постраждалі.
Про це йдеться в російському Telegram-каналі "ВЧК-ОГПУ".
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Повідомляється, що внаслідок чергових "хлопків" 26 травня у Росії, а саме у селі Воробжа Курської області, загинуло 7 військових 98 дивізії ВДВ МО РФ. Також 9 людей отримали поранення. У РФ як завжди звинувачують Україну, ніби то зі сторони неї велася "атака".
Крім того, повідомляється, що "обстріляли" також місцеву школу, через що постраждав учитель. Більше "жертв атаки" серед мирного населення немає.
У РФ вже встигли навіть відкрити кримінальне провадження "за обстріли з території України".
Вибухи в Росії
- 1 квітня російські ЗМІ повідомили, що в Бєлгородській області впав снаряд, нібито "випущений з боку України". Внаслідок вибуху виникла пожежа на нафтобазі, яка знищила кілька цистерн з нафтою.
- У Міноборони України спростували заяву РФ та відповіли, що наші захисники не мають стосунку до надзвичайної події у Бєлгороді. Високопосадовці назвали дві ймовірні причини підриву нафтобази: безладність окупантів або ж спроба приховати чиюсь корупцію. За заявою наших військових, вони не мають відомостей про те, що до вибуху причетні підрозділи ЗСУ.
- У Брянську вночі проти понеділка, 25 квітня, пролунали вибухи. Після цього почалася пожежа на місцевій нафтобазі, а також на території військової частини.
- Через деякий час у пресслужбі уряду Брянської області підтвердили пожежу на нафтобазі, але її причини не назвали. Там повідомили, що горять резервуари. Про вибухи також не було жодних згадок.
- Жителів будинків біля нафтобази в Брянську почали евакуювати поліцейські.
- Нещодавно у Бєлгороді були "хлопки". Через це у небо підняли авіацію.