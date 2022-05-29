У РФ через "хлопки" окупанти відправились на той світ

У Росії "хлопки" вбили окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Росії внаслідок "хлопків" у Курській області загинуло 7 військових. Крім того, є постраждалі.

Про це йдеться в російському Telegram-каналі "ВЧК-ОГПУ".

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Повідомляється, що внаслідок чергових "хлопків" 26 травня у Росії, а саме у селі Воробжа Курської області, загинуло 7 військових 98 дивізії ВДВ МО РФ. Також 9 людей отримали поранення. У РФ як завжди звинувачують Україну, ніби то зі сторони неї велася "атака".

Крім того, повідомляється, що "обстріляли" також місцеву школу, через що постраждав учитель. Більше "жертв атаки" серед мирного населення немає.

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У РФ вже встигли навіть відкрити кримінальне провадження "за обстріли з території України".

Вибухи в Росії

1 квітня російські ЗМІ повідомили, що в Бєлгородській області впав снаряд , нібито "випущений з боку України". Внаслідок вибуху виникла пожежа на нафтобазі , яка знищила кілька цистерн з нафтою.

, нібито "випущений з боку України". Внаслідок вибуху , яка знищила кілька цистерн з нафтою. У Міноборони України спростували заяву РФ та відповіли, що наші захисники не мають стосунку до надзвичайної події у Бєлгороді. Високопосадовці назвали дві ймовірні причини підриву нафтобази: безладність окупантів або ж спроба приховати чиюсь корупцію. За заявою наших військових, вони не мають відомостей про те, що до вибуху причетні підрозділи ЗСУ.

У Брянську вночі проти понеділка, 25 квітня, пролунали вибухи. Після цього почалася пожежа на місцевій нафтобазі, а також на території військової частини.

Через деякий час у пресслужбі уряду Брянської області підтвердили пожежу на нафтобазі, але її причини не назвали. Там повідомили, що горять резервуари. Про вибухи також не було жодних згадок.

пожежу на нафтобазі, але її причини не назвали. Там повідомили, що горять резервуари. Про вибухи також не було жодних згадок. Жителів будинків біля нафтобази в Брянську почали евакуювати поліцейські.

Нещодавно у Бєлгороді були "хлопки". Через це у небо підняли авіацію.

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