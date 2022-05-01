В РФ разбился вертолет Ми-8, есть жертвы (видео)

В России разбился вертолет. Фото: коллаж "Сегодня"

В городе Могоча Забайкальского края России разбился вертолет Ми-8, который тушил лесные пожары. В результате этого есть жертвы.

Об этом сообщает "Медуза".

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По предварительным данным, вертолет при посадке опрокинулся на бок с вращающимся винтом и загорелся. В результате крушения один человек погиб, еще пятеро пострадали. Всего на борту Ми-8 находились 15 человек, которые тушили лесные пожары.

Сейчас причины крушения выясняются. В источнике сказано, что при посадке вертолета произошел резкий порыв ураганного ветра.

В РФ столкнулись военные вертолеты, один упал и загорелся

В четверг, 28 апреля, в поселке Соколово Саратовской области произошла авиакатастрофа с участием двух вертолетов. По предварительным данным, погиб один человек. Об этом сообщают росСМИ.

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Как пишут различные российские СМИ, разбился один учебный вертолет, принадлежавший военной базе в поселке Соколово. Военные вертолеты столкнулись в Саратовской области.

По предварительной информации, двум людям удалось катапультироваться. При этом точное количество российских военных, которые были на воздушных судах, неизвестно. Также сообщается о якобы одном погибшем.

СМИ пишут, что один из вертолетов совершал полет из Соколово, и задел хвостовой частью другой. Один борт пошел на место, другой упал и загорелся.

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