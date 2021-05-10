В России "Слава Украине!" на День победы вызвала скандал: видео

Фото: коллаж "Сегодня"
В российской Тюмени День победы отметили лозунгами "Слава Украине!", что вызвало истерику у одной из жительниц города.
Об этом сообщает Telegram-канал Kotsnews.
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Инцидент произошел вечером 9 мая, когда горожане собрались на набережную смотреть на праздничный салют. На опубликованном видео слышно, как во время фейерверка кто-то крикнул "Слава Украине!", что стало поводом для скандала.
"А ну-ка там, с Украины, заткнулись!" – крикнула в темноту автор видео.
По ее словам, украинские лозунги кричала "группа 18-летних подростков", в совокупности около 15 человек. А на ее замечание они ответили криками "Ганьба!".
Но на этом скандал не закончился. "За кадром", уходя, россиянка-провокаторша "с чувством" обозвала компанию "выродками".
Напомним, что День победы в России отметился и другим скандалом – во Владивостоке местная журналистка не дала договорить ветерану войны ради комментария чиновника.
А президент РФ Владимир Путин в этот день нарушил традицию и в своем выступлении не упомянул о союзниках СССР по антигитлеровской коалиции, сказав только о советском народе.
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