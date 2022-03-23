В России исчез Шойгу. Министр обороны 12 дней не появляется на публике

Министр обороны России Сергей Шойгу пропал / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр обороны России Сергей Шойгу перестал появляться в публичном пространстве. Последний раз глава Минобороны был в новостях 11 марта.

Об этом написали российские журналисты-расследователи из изданий "Медиазона" и "Агентство".

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"11 марта министерство сообщало, что Шойгу провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Хулуси Акаром. В тот же день Минобороны распространило видео, на котором Шойгу посещает Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка", – говорится в сообщении.

18 марта Шойгу упоминается в сообщении на сайте Кремля. Согласно сообщению, Шойгу был на заседании, но видео и фотографий с совещания не публиковалось. В тот же день, 18 марта, на "Первом канале" вышел сюжет о том, как Шойгу вручает награды. В сюжете говорилось, что событие произошло "сегодня", однако картинка в сюжете совпадала с видео, опубликованным на сайте Минобороны 11 марта.



Последняя новость в профиле Шойгу на сайте Минобороны также датирована 11 марта.

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Как часто Шойгу появля л ся в СМИ до 11 марта:

До этого события с личным участием Шойгу происходили раз в несколько дней.

8 марта пресс-служба Минобороны сообщила, что Шойгу поговорил с министром обороны Турции.

4 марта на сайте сообщалось о разговоре министра с генсеком ООН.

1 марта агентства публиковали заявление Шойгу о том, что российская армия продолжит войну в Украине.

27 февраля он присутствовал на встрече с Путиным.

24 февраля пресс-служба Минобороны сообщила, что Шойгу поручил создать "безопасные коридоры для украинских военных, сложивших оружие".

Но пропал не только Шойгу. После 11 марта не сообщалось и о мероприятиях с участием главы Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова.

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