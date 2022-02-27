В России повесился финансовый директор "Газпрома"

Все обстоятельства смерти выясняются/Фото: коллаж: "Сегодня"

В России в поселке Ленинское Выборгского района Ленинградской области нашли труп заместителя гендиректора Единого расчетного центра "Газпрома" по корпоративной безопасности. Рядом с ним обнаружили записку.

Об этом пишут РосСМИ.

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Утром 25 февраля в полицию поступило сообщение о гибели мужчины на улице Рубиновой в элитном коттеджном поселке в Ленинском.

Прибывшие на место сотрудники нашли погибшего в петле в гараже. Рядом лежала записка. В усопшем опознали 61-летнего Александра Тюлякова, заместителя генерального директора Единого расчетного центра (ЕРЦ) "Газпрома" по корпоративной безопасности. Это подразделение выполняет функции казначейства всей монополии.

Обстоятельства произошедшего устанавливают.

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Что известно об Александре Тюлякове?

До назначения в ЕРЦ Александр Тюляков с марта 2014 года работал в должности заместителя генерального директора по корпоративной защите и управлению персоналом "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" — 100-процентной дочки "Газпрома", которая занималась экспортом и транспортировкой топлива в девять регионов России.

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