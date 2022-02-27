У Росії повісився фінансовий директор "Газпрому"

Всі обставини смерті з'ясовуються/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Росії у селищі Ленінське Виборзького району Ленінградської області знайшли труп заступника гендиректора Єдиного розрахункового центру "Газпрому" з питань корпоративної безпеки. Поруч із ним виявили записку.

Про це пишуть РосЗМІ.

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Деталі

Вранці 25 лютого до поліції надійшло повідомлення про загибель чоловіка на вулиці Рубіновій в елітному котеджному селищі у Ленінському.

Співробітники знайшли загиблого в петлі в гаражі. Поруч лежала записка. У покійному упізнали 61-річного Олександра Тюлякова, заступника генерального директора Єдиного розрахункового центру (ЄРЦ) "Газпрому" з корпоративної безпеки. Цей підрозділ виконує функції казначейства всієї монополії.

Обставини події встановлюють.

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Що відомо про Олександра Тюлякова?

До призначення в ЄРЦ Олександр Тюляков з березня 2014 року працював на посаді заступника генерального директора з корпоративного захисту та управління персоналом "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" — 100-відсоткової дочки "Газпрому", яка займалася експортом та транспортуванням палива до дев'яти регіонів Росії.

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