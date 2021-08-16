В России вынесли приговор пресс-секретарю Навального

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш. Фото: instagram.com/kira yarmysh

Преображенский суд Москвы приговорил пресс-секретаря российского оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш к 1,5 годам ограничения свободы в рамках "санитарного дела". Обвинение настаивало, что она подстрекала участников акции протеста нарушить предписания по борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщает BBC News.

По данным агентства, обвинение просило для Ярмыш два года ограничения свободы и оставить ее под домашним арестом до вступления приговора в силу.

Суд назначил Ярмыш наказание в виде ограничения свободы на срок 1,5 года. В течение этого срока ей запрещено участвовать в митингах, покидать свое жилище после 22:00, менять место проживания без уведомления надзорных органов.

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Преследование Навального

Напомним, что сейчас Алексей Навальный отбывает срок в 2 года и 6 месяцев в исправительной колонии ИК-2 в Покрове по так называемому делу "Ив Роше", по которому оппозиционер изначально имел условный срок. Поскольку в период его отбывания Навального в бессознательном состоянии после отравления вывезли на лечение в Германию, правоохранительные органы расценили это как нарушение требований отбывания условного срока.

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Мосгорсуд 9 июня признал связанные с Навальным ФБК и Фонд защиты прав граждан, а также общественное движение "Штабы Навального" экстремистскими организациями. Некоммерческие организации были ликвидированы, а деятельность общественного движения запрещена.

Начиная с 2011-го у Навального ни один год не проходил без возбуждения против него нового дела:

Дело "Кировлеса" в 2011 году;

Логотип "РосПила" в 2011 году;

Иск от предпринимателя Владлена Степанова в 2011 году;

Дело "Ив Роше" с 2012 года;

Дело фирмы "Аллект" в 2012 году;

Дело фирмы ООО "МПК" в 2013 году;

Обвинение в незаконном получении адвокатского статуса в 2013 году;

Иск от руководителя Фонда развития гражданского общества Константина Костина в 2013 году;

Иск от зампредседателя Государственной думы РФ Сергея Неверова в 2014 году;

Дело о блокировке страницы оппозиционера в "Живом журнале" в 2014-2015 году;

Иск от главы Департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова с 2014 по 2018 год;

Иск от сенатора и главы движения "Антимайдан" Дмитрия Саблина в 2015 году;

Иск от Костромского отделения партии "Яблоко" в 2015 году;

Гражданский иск по делу "Кировлеса" с 2015 по 2017 год;

Дело о клевете на полицейского Павла Карпова в 2016 году;

Блокировка сайта navalny.com в 2018 году;

Иск от ООО "Московский школьник" в 2019 году;

Дело о клевете в адрес ветерана ВОВ в 2020 году;

Дело о расходовании пожертвований в 2020 году;

Дело об оскорблении судьи в 2020 году.

Ранее мы сообщали, что Навального каждый день снимают голым в СИЗО.

Также напомним, украинке дали 2 года колонии в России за поддержку Навального.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: