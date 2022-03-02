В России задержали детей за акцию против войны с Украиной (фото)

Дети могут целую ночь провести в полицейском участке/Фото: коллаж: "Сегодня"

Маразм в России крепнет. Там детей упаковали в автозак за акциюпротив войны под посольством Украины.

Об этом сообщают в сети.

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Две девушки со своими детьми пришли к посольству Украины, чтобы возложить цветы. Их всех задержали.

"Полиция угрожает оставить всех (включая детей) на ночь в отделении, а девушек лишить родительских прав", — говорится в сообщении.

Детей пятеро. Им – от 7 до 11 лет.

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Россияне боятся массовой безработицы и голода

У российского народа нет никакого оптимизма после того, как весь мир вводит санкциипротив РФ.

"Заводы у нас закрываются из-за санкций. Я работаю в небольшом магазинчике, хозяин приехал и поднял цены на 50%. Все равно все до вечера разгребли. Это – кошмар! Думаю, в этом году надо засадить полностью свой огород в 30 соток, иначе будем голодать", – рассказала "Сегодня" жительница Краснодарского края.

Жительница Москвы, работающая в филиале одной крупной западной компании в России, готовится к уходу.

"Пока наша компания работает, но вокруг выезжают один за другим офисы западных компаний. Будет массовая безработица. Ждем повышения цен на все и дефицит товаров, производимых за границей. Кругом очереди", — рассказала "Сегодня" москвичка.

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