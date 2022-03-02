У Росії затримали дітей за акцію проти війни з Україною (фото)

Діти можуть цілу ніч провести в поліцейському відділку/Фото: колаж: "Сьогодні"

Маразм у Росії міцнішає. Там дітей спакували в автозак заакцію проти війни під посольством України.

Про це повідомляють у мережі.

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Дві дівчини зі своїми дітьми прийшли до посольства України, щоби покласти квіти. Їх усіх затримали.

"Поліція погрожує залишити всіх (включно з дітьми) на ніч у відділенні, а дівчат позбавити батьківських прав", — йдеться в повідомленні.

Дітей п'ятеро. Їм — від 7 до 11 років.

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Росіяни бояться масового безробіття та голоду

У російського народу немає ніякого оптимізму після того, як весь світ вводить санкції проти РФ.

"Заводи у нас закриваються через санкції. Я працюю в невеликій крамничці, господар приїхав і підняв ціни на 50%. Все одно до вечора розгребли. Це кошмар! Думаю, цього року треба засадити повністю свій город у 30 соток, інакше голодуватимемо", – розповіла "Сьогодні" мешканка Краснодарського краю.

Жителька Москви, що працює у філії однієї великої західної компанії в Росії, готується до звільнення.

"Поки що наша компанія працює, але навколо виїжджають один за одним офіси західних компаній. Буде масове безробіття. Чекаємо на підвищення цін на все і дефіцит товарів, вироблених за кордоном. Навколо черги", — розповіла "Сьогодні" москвичка.

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