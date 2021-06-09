В России задержан блогер-миллионник Юрий Хованский: видео признания

Мужчину обвинили в оправдании терроризма из-за песни, исполненной им в Instagram еще в прошлом году, – Хованский раскаялся и признал свою неправоту

Юрия Хованского обвинили в оправдании терроризма. Фото: instagram.com/yurykhovansky

В России задержали популярного YouTube-блогера и артиста Юрия Хованского. 31-летнего мужчину обвиняют в оправдании терроризма.

Об этом сообщает Meduza.

Вечером 8 июня в квартиру Хованского в Санкт-Петербурге явились сотрудники правоохранительных органов. Его доставили в полицию, где предъявили обвинения в нарушении статьи 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма").

Задержанный сознался в содеянном.

"Исполнял песню с оправданием терроризма. Полностью раскаиваюсь, признаю свою вину", – говорит он на видео, опубликованном Следственным комитетом РФ.

Речь идет о песне, которую блогер исполнил еще в июле 2020 года во время стрима другого видеоблогера Андрея Нифедова. В песне Хованский прославлял чеченских террористов Шамиля Басаева и Салмана Радуева, которые организовали теракт в "Норд-Осте"

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Позже он извинился за свой поступок и признался, что ему стыдно за содеянное.

На YouTube-канал Юрия Хованского подписаны более 4,4 млн человек, однако на своем канале он скандальную песню не публиковал.

Напомним, в прошлом месяце в Санкт-Петербурге избили блогеров, которые в юбках, с макияжем и в обуви на каблуках снимали ролик на детской площадке.

А 1 июня в России был задержан оппозиционер Дмитрий Гудков. Его обвинили в неуплате долга по договору об аренде, однако спустя 48 часов в ИВС отпустили, после чего Гудков сбежал в Украину.

О чем еще говорят в Украине и мире 9 июня, смотрите в видеосюжете: