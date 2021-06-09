В России задержан блогер-миллионник Юрий Хованский: видео признания

Юрия Хованского обвинили в оправдании терроризма. Фото: instagram.com/yurykhovansky
В России задержали популярного YouTube-блогера и артиста Юрия Хованского. 31-летнего мужчину обвиняют в оправдании терроризма.
Об этом сообщает Meduza.
Вечером 8 июня в квартиру Хованского в Санкт-Петербурге явились сотрудники правоохранительных органов. Его доставили в полицию, где предъявили обвинения в нарушении статьи 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма").
Задержанный сознался в содеянном.
"Исполнял песню с оправданием терроризма. Полностью раскаиваюсь, признаю свою вину", – говорит он на видео, опубликованном Следственным комитетом РФ.
Речь идет о песне, которую блогер исполнил еще в июле 2020 года во время стрима другого видеоблогера Андрея Нифедова. В песне Хованский прославлял чеченских террористов Шамиля Басаева и Салмана Радуева, которые организовали теракт в "Норд-Осте"
Позже он извинился за свой поступок и признался, что ему стыдно за содеянное.
На YouTube-канал Юрия Хованского подписаны более 4,4 млн человек, однако на своем канале он скандальную песню не публиковал.
Напомним, в прошлом месяце в Санкт-Петербурге избили блогеров, которые в юбках, с макияжем и в обуви на каблуках снимали ролик на детской площадке.
А 1 июня в России был задержан оппозиционер Дмитрий Гудков. Его обвинили в неуплате долга по договору об аренде, однако спустя 48 часов в ИВС отпустили, после чего Гудков сбежал в Украину.
О чем еще говорят в Украине и мире 9 июня, смотрите в видеосюжете:
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