В Швейцарии изменили систему размещения беженцев из Украины — что нужно знать

В Швейцарии будут действовать новые правила расселения беженцев из Украины/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Швейцарии украинские беженцы не смогут самостоятельно выбирать место жительства. Они будут вынуждены следовать указаниям властей.

Об этом пишет издание swissinfo.

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Подробности

Раньше украинские беженцы имели возможность поселяться там, где пожелают. Они выбирали самые популярные и развитые регионы. В настоящее время трудности с распределением большого количества беженцев испытывают Цюрих, Базель, Берн и Тычино.

Теперь беженцы и швейцарские семьи, которые их принимают, не смогут самостоятельно решать по поводу расселения лиц, бегущих от войны. Зарегистрированных украинских беженцев будут расселять в стране с учетом возможностей регионов (кантонов) на основе принципа пропорциональности.

Украинские семьи и группы беженцев смогут оставаться вместе. Если кто-нибудь из беженцев захочет сменить кантон, то согласие на это должно дать кантональная власть.

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С начала войны РФ против Украины в Швейцарии было зарегистрировано около 37 000 беженцев из Украины. Около половины из них были размещены в частных домохозяйствах при поддержке неправительственных организаций и отдельных граждан. Все украинские беженцы, за исключением нескольких человек, уже приобрели особый миграционный статус (вид на жительство категории S), который позволяет им искать работу и записываться на языковые курсы.

США изменили условия приема беженцев из Украины

Власти США поменяли алгоритм предоставления беженцам из Украины статуса TPS (temporary protection status / Временная защита). Согласно новой принятой программе соискателям такого статуса, спасающимся от войны, перед въездом в США необходимо заполнить соответствующую онлайн-заявку. Получить временную защиту при пересечении сухопутной границы США будет невозможно с понедельника, 25 апреля.

"Объявленная в четверг программа упростит подачу заявлений о предоставлении статуса беженца для украинцев и других лиц, спасающихся от боевых действий, но больше не будет регулярно предоставлять въезд тем, кто появляется на границе США и Мексики в поисках убежища, как это сделали тысячи людей после вторжения по приказу президента России Владимира Путина почти два месяца назад", – сообщает агентство AP.

Ранее беженцы из Украины, кто не имел действующих виз США, могли попасть в Штаты по программе TPS через границу с Мексикой. Так сделали уже 15 000 человек. Американский президента Джозеф Байден обещал, что США примут у себя 100 тысяч украинских беженцев.

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Пока не сообщается, на каком сайте можно найти анкету на получение статуса TPS, чтобы пересечь границу США без американской визы. На сайте посольство США в Украине никакой информации также нет.

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