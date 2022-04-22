У Швейцарії змінили систему розміщення біженців з України — що треба знати

У Швейцарії діятимуть нові правила розселення біженців з України/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Швейцарії українські біженці не зможуть самостійно обирати місце проживання. Вони будуть змушені виконувати вказівки влади.

Про це пише видання swissinfo.

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Раніше українські біженці мали можливість оселятися там, де забажають. Вони обирали найпопулярніші та найрозвиненіші регіони. Нині труднощі з розподілом великої кількості біженців відчувають Цюрих, Базель, Берн та Тичино.

Тепер біженці та швейцарські сім'ї, які їх приймають, не зможуть самостійно вирішувати щодо розселення осіб, які тікають від війни. Зареєстрованих українських біженців будуть розселяти в країні з урахуванням можливостей регіонів (кантонів) на основі принципу пропорційності.

Українські сім'ї та групи біженців зможуть залишатися разом. Якщо хтось із біженців захоче змінити кантон, то згоду на це має дати кантональна влада.

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Від початку війни РФ проти України у Швейцарії було зареєстровано близько 37 000 біженців з України. Близько половини з них було розміщено у приватних домогосподарствах за підтримки неурядових організацій та окремих громадян. Всі українські біженці, за винятком кількох людей, вже набули особливого міграційного статусу (посвідка на проживання категорії S), який дозволяє їм шукати роботу та записуватися на мовні курси.

США змінили умови прийому біженців з України

Влада США змінила алгоритм надання біженцям з України статусу TPS (temporary protection status / Тимчасовий захист). Згідно з новою прийнятою програмою здобувачам такого статусу, що рятуються від війни, перед в'їздом в США необхідно заповнити відповідну онлайн-заявку. Отримати тимчасовий захист при перетині сухопутного кордону США неможливо з понеділка, 25 квітня.

"Оголошена у четвер програма спростить подання заяв про надання статусу біженця для українців та інших осіб, які рятуються від бойових дій, але більше не надаватиме в'їзд тим, хто з'являється на кордоні США та Мексики в пошуках притулку, як це зробили тисячі людей після вторгнення за наказом президента Росії Володимира Путіна майже два місяці тому", – повідомляє агентство AP.

Раніше біженці з України, хто не мав діючих віз США, могли потрапити до Штатів за програмою TPS через кордон із Мексикою. Так зробили вже 15 тисяч людей. Американський президент Джозеф Байден обіцяв, що США приймуть у себе 100 тисяч українських біженців.

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Поки не повідомляється, на якому сайті можна знайти анкету на отримання статусу TPS, щоб перетнути кордон США без американської візи. На сайті посольство США в Україні ніякої інформації також немає.

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