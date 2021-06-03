В США дети украли оружие и устроили перестрелку с полицией, есть раненые

Сдавшийся правоохранителям мальчик рассказал, что они пытались действовать как в компьютерной игре GTA

Коллаж "Сегодня"

В Соединенных Штатах двое детей 14-ти и 12-ти лет проникли ночью в чужой дом во Флориде, где хранились автомат АК-47, пистолет, дробовик и другие боеприпасы и устроили перестрелку с полицейскими, в результате которой девочку тяжело ранили.

Об этом сообщил телеканал ABC News.

По предварительной информации, дети сбежали из интерната.

В полиции сообщили, что 14-летняя девочка получила серьезные ранения после того, как вместе с 12-летним мальчиком похитила оружие и открыла огонь по помощникам шерифа.

Отмечается, что дети заперлись в доме и открыли огонь из оружия домовладельца, несмотря на то что полицейские оцепили здание и с помощью громкоговорителя уговаривали их выйти. Причем девочка, по словам правоохранителей, угрожала убить сержанта.

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В какой-то момент девочка вышла из дома и наставила оружие на полицейских, после чего один из них открыл огонь и ранил ее. Мальчик сдался правоохранителям. Он рассказал, что они с подругой якобы пытались действовать как в компьютерной игре GTA.

Напомним, в Кременчуге мужчина устроил стрельбу по полицейским из окна квартиры. По данным медиков, он был под наркотиками.

Мы также сообщали, что во Флориде в США произошла стрельба возле ночного клуба, в результате которой погибли два человека, более 20 получили ранения.

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