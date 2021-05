В США обстреляли ночной клуб: есть жертвы и десятки раненых (видео)

В Соединенных Штатах в Хайалиа (штат Флорида) возле ночного клуба произошла стрельба – в результате погибли два человека, более 20 получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

Рано утром к ночному клубу подъехал внедорожник, из которого вышли трое вооруженных мужчин. Они открыли огонь по собравшимся на концерт. После стрельбы они скрылись на машине.

В результате два человека погибли на месте от полученных ранений, еще 20 госпитализировали в больницы. По меньшей мере один из них находится в критическом состоянии.

At least two people were killed and more than 20 injured when gunmen opened fire on a crowd outside a concert in Miami, Florida https://t.co/mzijDH63yIpic.twitter.com/gzkqWKU4Ud