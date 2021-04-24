В США еще один продукт признали опасным аллергеном

Теперь в списке основных пищевых аллергенов Соединенных Штатов девять пунктов и производители должны маркировать содержащую их продукцию

В Соединенных Штатах в список основных пищевых аллергенов внесли кунжут и теперь производители должны маркировать содержащую его продукцию.

Также, согласно подписанному президентом Соединенных Штатов Джо Байденом закону, в стране увеличат количество исследований, направленных на борьбу с ростом смертельных аллергий, передает Axios.

По данным организации FARE, исследующей пищевые аллергии, в США аллергией на кунжут страдают более 1,5 миллиона человек.

Согласно новому закону о безопасности пищевых продуктов, к январю 2023 года все продукты, содержащие кунжут, должны быть четко маркированы.

Ранее закон получил двухпартийную поддержку обеих палат: в марте его поддержал Сенат, а в апреле – Палата представителей Конгресса.

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Отметим, кунжут стал девятым продуктом в списке основных пищевых аллергенов в США, в который также входят: молоко, яйца, рыба, ракообразные моллюски, лесные орехи, пшеница, арахис, соевые бобы.

Согласно исследованиям, количество опасных для жизни пищевых аллергий у детей ежегодно с 1997 года увеличивалось на 4%, а количество посещений больниц скорой помощи из-за анафилаксии, вызванной пищевой аллергией, за последнее десятилетие увеличилось втрое.

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