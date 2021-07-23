В США мужчина открыл стрельбу у Белого дома. Два человека в больнице

Свидетели пишут, что слышали около 30 выстрелов – после стрельбы нарушитель скрылся на авто

Злоумышленник скрылся на черном авто. Коллаж "Сегодня"

В Вашингтоне мужчина устроил перестрелку недалеко от Белого дома. В результате пострадали два человека.

Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции Вашингтона в Twitter.

Отмечается, что нарушитель открыл огонь возле ресторана в оживленном районе города – на перекрестке улиц 14 и Риггс. Свидетели пишут в социальных сетях, что они слышали около 20-30 выстрелов.

После стрельбы мужчина скрылся на черном автомобиле с местными номерами.

Двух раненых госпитализировали. Преступник пока на свободе, его ищет полиция.

Напомним, в США праздник в центре Милуоки по случаю чемпионства Бакс в НБА завершился стрельбой, в результате которой пострадали три человека.

Кроме того, в США в городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо) один из участников вечеринки открыл стрельбу, в результате которой шесть человек скончались на месте.

О чем еще говорят в Украине и мире, узнайте из выпуска "Сегодня":