У США чоловік відкрив стрілянину біля Білого дому. Двоє людей у лікарні

У Вашингтоні чоловік влаштував перестрілку недалеко від Білого дому. У результаті постраждали дві людини.
Про це повідомила пресслужба департаменту поліції Вашингтона в Twitter.
Зазначається, що порушник відкрив вогонь біля ресторану у жвавому районі міста – на перехресті вулиць 14 і Ріггс. Свідки пишуть у соціальних мережах, що вони чули близько 20-30 пострілів.
Після стрілянини чоловік зник на чорному автомобілі з місцевими номерами.
Двох поранених госпіталізували. Злочинець поки на волі, його шукає поліція.
Нагадаємо, у США свято в центрі Мілуокі з нагоди чемпіонства Бакс у НБА завершився стріляниною, у результаті якої постраждали три людини.
Крім того, у США в місті Колорадо-Спрінгс (штат Колорадо) один з учасників вечірки відкрив стрілянину, унаслідок якої шестеро людей померли на місці.
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