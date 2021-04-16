В США расстреляли объект компании FedEx: 8 погибших

Стрелок открыл огонь на стоянке логистической компании в Индианаполисе, после чего покончил с собой – полиция расследует его мотивы

На объекте логистической компании FedEx в городе Индианаполис (штат Индиана, США) неизвестный мужчина устроил стрельбу, после чего покончил с собой.

Об этом сообщает Associated Press.

Факт нападения подтвердили в полиции Индианаполиса, которая утром 16 апреля прибыла на место происшествия, когда напавший был еще жив. Представитель городской полиции заверила СМИ, что опасности для общественности больше нет.

"Первая стрельба произошла на стоянке, а затем он (стрелок – ред.) вошел внутрь и не ушел очень далеко (прежде чем продолжил стрелять ред.)", – говорит заместитель начальника полиции Индианаполиса Крейг Маккарт.

В результате случившегося минимум восемь человек погибли и еще как минимум четверо были госпитализированы – один из них находится в критическом состоянии.

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В CNN это уже назвали самым смертельным инцидентом со стрельбой после происшествия в продуктовом магазине в городе Боулдер, штат Колорадо, где погибли 10 человек и двое были ранены.

Мотивы преступника пока что остаются неизвестными. Начато расследование.

Представитель FedEx назвал безопасность сотрудников главным приоритетом компании и выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Компания работает над сбором дополнительной информации и сотрудничает со следователями.

Ранее мы сообщали, что в США расстреляли школу – один человек погиб, есть раненые.

Также напомним, в марте в Атланте произошли нападения на три спа-салона, в результате которых восемь человек погибли и один был ранен.