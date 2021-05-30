В США обстреляли ночной клуб: есть жертвы и десятки раненых (видео)

К ночному клубу подъехал внедорожник, из которого вышли трое вооруженных мужчин и начали стрелять по людям

Стрельба в США (штат Флорида), коллаж: "Сегодня"

В Соединенных Штатах в Хайалиа (штат Флорида) возле ночного клуба произошла стрельба – в результате погибли два человека, более 20 получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

Рано утром к ночному клубу подъехал внедорожник, из которого вышли трое вооруженных мужчин. Они открыли огонь по собравшимся на концерт. После стрельбы они скрылись на машине.

В результате два человека погибли на месте от полученных ранений, еще 20 госпитализировали в больницы. По меньшей мере один из них находится в критическом состоянии.

Ранее в Соединенных Штатах произошла стрельба, в результате погибли пять человек, двое из которых – работники правоохранительных органов.

Также сообщалось, что в США в городе Брайан произошла стрельба. В результате инцидента травмы получили шесть человек, некоторые из них в тяжелом состоянии.