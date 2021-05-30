В США обстреляли ночной клуб: есть жертвы и десятки раненых (видео)

Стрельба в США (штат Флорида), коллаж: "Сегодня"
В Соединенных Штатах в Хайалиа (штат Флорида) возле ночного клуба произошла стрельба – в результате погибли два человека, более 20 получили ранения.
Об этом сообщает Reuters.
Рано утром к ночному клубу подъехал внедорожник, из которого вышли трое вооруженных мужчин. Они открыли огонь по собравшимся на концерт. После стрельбы они скрылись на машине.
В результате два человека погибли на месте от полученных ранений, еще 20 госпитализировали в больницы. По меньшей мере один из них находится в критическом состоянии.
Ранее в Соединенных Штатах произошла стрельба, в результате погибли пять человек, двое из которых – работники правоохранительных органов.
Также сообщалось, что в США в городе Брайан произошла стрельба. В результате инцидента травмы получили шесть человек, некоторые из них в тяжелом состоянии.
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