В США "передумали" – 16 февраля вторжения РФ в Украину не будет

В США ничего не знают о возможной дате вторжения в Украину / Фото: Коллаж: Сегодня
Представитель Пентагона Джон Кирби и помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан не смогли назвать конкретную дату предполагаемого "вторжения" России в Украину, но допускают, что оно может начаться "в любой день".
"Мы не можем с точностью предсказать день, но говорим, что находимся в таком периоде, когда вторжение, крупная военная операция может быть начата Россией на Украине в любой день. Это включает следующую неделю, до конца Олимпиады. Конечно, это может случиться после Олимпиады. Или, такое все еще возможно", – сказал Салливан.
В тоже время Джон Кирби также не подтвердил, что в среду, 16 февраля, ожидается начало вторжения России на территорию Украины.
"Я не в состоянии подтвердить эти сообщения", — заявил Кирби.
Что известно о вероятном вторжении
- Американское информагентство Bloomberg назвало вероятную дату вторжения России в Украину – 15 февраля. По информации неких официальных лиц США, вторжение может начаться с операции под "чужим флагом" на Донбассе или с атаки на Киев.
- Командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк заявил, что Россия может напасть на Украину 20 февраля. Кроме того, в этот день также завершаются совместные российско-белорусские учения вблизи украинской границы.
- Среди различных сценариев эта дата отмечается как потенциальная дата начала российского нападения на Украину. Дело в том, что именно в этот день заканчиваются зимние Олимпийские игры в Китае, на поддержку которого рассчитывает президент РФ Владимир Путин, и он, вероятно, не хочет запятнать это событие.
- Американские СМИ описали самый ужасный вариант вторжения Путина. Так, полномасштабное вторжение может повлечь за собой гибель от 25 000 до 50 000 мирных жителей, от 5 000 до 25 000 военнослужащих Украины, а также от 3 000 до 10 000 военнослужащих России.
- Издание The Washington Post в своей статье за 30 января сообщило, что власти Украины перевозят секретные документы и оборудование из Киева на запад страны.
Киев могут накрыть 300 ракет
Генерал-лейтенант Игорь Романенко, занимавшийся темой ПВО в руководстве Воздушных сил и Генерального штаба ВСУ (2006-2010), рассказал, что сейчас Российская Федерация держит бригаду ракетных комплексов "Искандер" недалеко от украинских границ. Они поставлены и выдвинуты так, чтобы иметь возможность накрыть Киев.
По словам генерала, бригада может дать залп одномоментный 300 ракетами – на столицу и другие важные объекты.