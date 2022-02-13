В США "передумали" – 16 февраля вторжения РФ в Украину не будет

В США ничего не знают о возможной дате вторжения в Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Представитель Пентагона Джон Кирби и помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан не смогли назвать конкретную дату предполагаемого "вторжения" России в Украину, но допускают, что оно может начаться "в любой день".

"Мы не можем с точностью предсказать день, но говорим, что находимся в таком периоде, когда вторжение, крупная военная операция может быть начата Россией на Украине в любой день. Это включает следующую неделю, до конца Олимпиады. Конечно, это может случиться после Олимпиады. Или, такое все еще возможно", – сказал Салливан.

В тоже время Джон Кирби также не подтвердил, что в среду, 16 февраля, ожидается начало вторжения России на территорию Украины.

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"Я не в состоянии подтвердить эти сообщения", — заявил Кирби.

Что известно о вероятном вторжении

Киев могут накрыть 300 ракет

Генерал-лейтенант Игорь Романенко, занимавшийся темой ПВО в руководстве Воздушных сил и Генерального штаба ВСУ (2006-2010), рассказал, что сейчас Российская Федерация держит бригаду ракетных комплексов "Искандер" недалеко от украинских границ. Они поставлены и выдвинуты так, чтобы иметь возможность накрыть Киев.

По словам генерала, бригада может дать залп одномоментный 300 ракетами – на столицу и другие важные объекты.