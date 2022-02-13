У США "передумали" – 16 лютого вторгнення РФ в Україну не буде

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Представник Пентагону Джон Кірбі та помічник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван не змогли назвати конкретну дату ймовірного вторгнення Росії в Україну, але припускають, що воно може розпочатися "будь-якого дня".

"Ми не можемо з точністю передбачити день, але говоримо, що перебуваємо в такому періоді, коли вторгнення, велику воєнну операцію може розпочати Росія в Україні будь-якого дня. Це вміщує наступний тиждень, до кінця Олімпіади. Звісно, це може статися після Олімпіади . Таке все ще можливе", – сказав Салліван.

Джон Кірбі також не підтвердив, що у середу, 16 лютого, очікується початок вторгнення Росії на територію України.

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"Я не можу підтвердити ці повідомлення", – заявив Кірбі.

Що відомо про ймовірне вторгнення

Київ можуть накрити 300 ракет

Генерал-лейтенант Ігор Романенко, який займався питаннями ППО у керівництві Повітряних сил та Генерального штабу ЗСУ (2006-2010), розповів, що нині Російська Федерація тримає бригаду ракетних комплексів "Іскандер" неподалік українських кордонів. Вони розставлені та висунуті так, щоб мати змогу накрити Київ.

За словами генерала, бригада може дати одномоментний залп 300 ракетами – на столицю та важливі об'єкти.