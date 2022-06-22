В США рассказали о трех ключевых целях саммитов НАТО и G7 — все касаются Украины

Кирби рассказал о цели саммитов G7 и НАТО/Фото: REUTERS/Kevin Lamarque, NATO/Pool/Anadolu Agency via Getty Images. Коллаж: "Сегодня"

Президент США Джо Байден заявил о трех главных целях в ходе предстоящих саммитов G7 и НАТО в конце июня. Они связаны с войной в Украине.

О них рассказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета госбезопасности США Джон Кирби.

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Первой целью является усиление непоколебимой поддержки со стороны США демократической, суверенной Украины, а также привлечение России к ответственности за начавшуюся войну.

Вторая цель — управление разрушительными рисками для глобальной экономики, в частности, в контексте повышения цен на топливо и продовольствие.

Третьей ключевой целью названо формирование информационного видения мира, в котором демократия способна реализовывать свой потенциал и победить авторитарные и коррумпированные подходы.

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На саммите НАТО сделают важное заявление по России

На саммите НАТО объявят Россию угрозой безопасности, миру и стабильности. Также впервые будет упомянут Китай. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По словам генсека, вторгнувшись в Украину, Россия показала, что она больше не является партнером мирных стран.

"Когда мир меняется, меняется и НАТО. И мир стал более опасным. Мы объясним, что Россия больше не партнер, а угроза нашей безопасности, миру и стабильности", – заявил генсек НАТО.

Он отметил, что Китай также появится в стратегическом документе впервые.

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"Потому что подъем Китая – это вызов нашим интересам, нашим ценностям и нашей безопасности", – сказал Столтенберг.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Шольц назвал главный страх Путина перед НАТО и ЕС. Также мы писали, что генсек НАТО дал прогноз по срокам войны в Украине.