У США розповіли про три ключові цілі самітів НАТО і G7 — усі стосуються України

Кірбі розповів про мету самітів G7 та НАТО/Фото: REUTERS/Kevin Lamarque, NATO/Pool/Anadolu Agency via Getty Images. Колаж: "Сьогодні"

Президент США Джо Байден заявив про три головні цілі в ході майбутніх самітів G7 і НАТО в кінці червня. Вони пов'язані з війною в Україні.

Про них розповів координатор з питань стратегічних комунікацій Ради держбезпеки США Джон Кірбі.

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Деталі

Першою метою є посилення непохитної підтримки з боку США демократичної, суверенної України, а також притягнення Росії до відповідальності за розпочату війну.

Друга мета — управління руйнівними ризиками для глобальної економіки, зокрема, в контексті підвищення цін на паливо і продовольство.

Третьою ключовою метою названо формування інформаційного бачення світу, в якому демократія здатна реалізовувати свій потенціал і перемогти авторитарні і корумповані підходи.

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На саміті НАТО зроблять важливу заяву щодо Росії

На саміті НАТО оголосять Росію загрозою безпеці, миру та стабільності. Також уперше буде згаданий Китай. Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

За словами генсека, вторгнувшись в Україну, Росія показала, що вона більше не є партнером для мирних країн.

"Коли світ змінюється, змінюється і НАТО. І світ став небезпечнішим. Ми пояснимо, що Росія більше не партнер, а загроза нашій безпеці, миру та стабільності", – заявив генсек НАТО.

Він зазначив, що Китай також з'явиться у стратегічному документі вперше.

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"Бо піднесення Китаю – це виклик нашим інтересам, нашим цінностям та нашій безпеці", – сказав Столтенберг.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Шольц назвав головний страх Путіна перед НАТО та ЄС. Також ми писали, що генсек НАТО дав прогноз щодо термінів війни в Україні.