Байден розповів, що чекало б Європу, якби не США не допомагали Україні

Якби НАТО не відреагувало, війна та хаос загрожували б усій Європі, вважає американський президент

Путін не зупиниться в Україні, Європі загрожує хаос, вважає Джо Байден

Американський президент Джо Байден заявив, що якби його країна залишилася осторонь вторгнення РФ в Україну і не стала б надавати їй підтримку, то в Європі почався б хаос.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню Associated Press.

Реклама

Деталі

На його думку, президент РФ Володимир Путін продовжив би вторгнення до інших країн.

"Що станеться, якщо найголовніша сила НАТО заплющить очі на російську агресію, на той факт, що стотисячна армія переходить кордон у спробі окупувати та знищити культуру цілого народу? Що станеться тоді?" – сказав він.

Джо Байден вважає, що наступними цілями для РФ могли стати Польща та Чехія. Крім того, американський президент заявив, що якби США не реагували на дії Росії в Україні, це могло б спровокувати Китай і КНДР для подальшої агресії.

Реклама

"Я боюся, що наступне, що ми б побачили – це хаос у Європі. Ви б побачили, що вони (російська армія – ред) рушили б далі. Що б сталося в Польщі, Чехії та інших країнах-членах НАТО? Що б Китай подумав про Тайван, що КНДР подумала б про ядерну зброю?", – додав президент США.

Він також нагадав, що ухвалюючи рішення допомогти Україні у боротьбі з РФ і запроваджуючи нові антиросійські санкції, він попереджав, що за це доведеться платити.

Посол США назвала розмір додаткової допомоги Україні

США надали додаткову фінансову підтримку Україні у розмірі 7,5 мільярда доларів. Вашингтон прагне допомогти Києву захиститися від російської агресії та підтримати стійкість нашої країни та її оновлення. Про це повідомила новопризначений посол США в Україні Бріджіт Брінк у Twitter.

Реклама

Вона заявила, що з нетерпінням чекає на співпрацю з українським прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Раніше ми розповідали, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що країна не посилатиме Україні ракетні системи, які "можуть досягти території Росії" .