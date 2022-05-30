Байден неоднозначно висловився про постачання РСЗВ Україні

Президент США прокоментував ситуацію зі зброєю, яка може досягти території РФ

Незрозуміло, яку саме систему мав на увазі президент США. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив про те, що країна не надсилатиме Україні ракетні системи, які "можуть досягти території Росії".

Про це пише Reuters.

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Заява Байдена

Президент США прокоментував ситуацію після повідомлень про те, що його адміністрація готується відправити передові ракетні системи великої дальності в Україну.

"Ми не збираємося посилати в Україну ракетні системи, які можуть досягти Росії", – сказав Байден.

CNN і The Washington Post повідомляли, що адміністрація Байдена схиляється до відправлення цієї та іншої системи, відомої як HIMARS, як частину більшого пакета військової допомоги Україні.

Водночас думка Джо Байдена не була до кінця розкрита. Зокрема, Reuters наголошує на тому, що незрозуміло, яку саме систему мав на увазі президент США у своїх висловлюваннях. Як зазначає Telegram-канал "Збройні сили України. Війна з окупантами", і звичайні "Гради" можуть долетіти до території Росії:

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"Річ лише в тому, звідки стріляти. Тому не потрібно близько сприймати ті слова: якщо він так сказав, значить, так і треба, а час покаже, куди ті ракети долетять, а куди ні".

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що завдяки військовій допомозі від наших західних партнерів наші військові успішно відбивають атаки ворога. Також він розповів, що вже успішно працює на передовій.

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