Генсек НАТО дав прогноз щодо термінів війни в Україні

Війна Росії з Україною "може розтягнутися на роки". Послаблювати підтримку Києва не можна – попри те, що це може бути затяжний процес. Про це в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

"Ми маємо бути готові до того, що вона (війна. – Ред.) може тривати роками. Ми не повинні послаблювати підтримку України, навіть якщо витрати високі – не лише на військову допомогу, а й через ціни, що зростають, на енергоносії та продовольство. Разом з тим "це не йде ні в яке порівняння з тією ціною, яку доводиться платити українцям, які щодня віддають безліч життів". І якщо Путін зробить із цієї війни висновок, що він може просто продовжувати, як після війни в Грузії у 2008 році та анексії Криму у 2014 році, то ми заплатимо значно вищу ціну", – розповів він.