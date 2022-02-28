В США рассказали, сколько военных РФ привлекла к вторжению в Украину

РФ не испугала Украину своими военными и их действиями/Фото: коллаж: "Сегодня"
Российская Федерация для вторжения в Украину привлекла 100 тысяч военных. Однако есть еще оккупанты в резерве.
Об этом сообщает BBC Украина.
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Как рассказал высокопоставленный чиновник министерства обороны США, в резерве РФ в настоящее время остаются около 50 тысяч военных. В Пентагоне такое количество называют "существенным".
В оборонном ведомстве США фиксируют логистические проблемы в оккупантов, в том числе и с доставкой горючего. Это можно заметить при попытке наступления на крупные города — Киев и Харьков.
Ядерное оружие в Беларуси – реальность?
В Белоруси состоялся референдум по поправкам к Конституции Республики. ЦИК объявила результаты.
Беларусь фактически аннулирует статус безъядерного государства, поскольку "за" проголосовали 65,16% граждан. Таким образом, решение принято.
Такие изменения позволяют президенту РФ Путину разместить на территории Белоруси свое ядерное оружие.