В США расстреляли завод: жуткие подробности бойни

Работник одного из крупнейших производителей пожарных гидрантов в мире открыл огонь по коллегам – сейчас подался в бега, его разыскивают

На месте стрельбы в Альбертвилле - большое полицейское присутствие. Фото: twitter.com/SamsonReports

В американском штате Алабама неизвестный открыл огонь на предприятии по производству пожарных гидрантов, в результате чего погибли не менее двух человек.

Об этом сообщает Newsweek.

Атака случилась около 2:30 15 июня (по местному времени) на заводе Mueller Co. в городе Альбервиль, на котором работают порядка 500 человек. Двое из них погибли, еще двое были ранены – их госпитализировали.

Предполагается, что стрелок был одним из работников завода, который, расстреляв своих коллег, скрылся с места преступления.

На данный момент злоумышленник находится в бегах. Шериф Джейми Смит подтвердил, что полиция работает над установлением его личности и местонахождения.

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Мотивы преступления на данный момент неизвестны.

Напомним, несколько недель назад в Калифорнии неизвестный мужчина открыл огонь в центре управления общественным транспортом, в результате чего не менее восьми человек погибли.

Кроме того, в мае в штате Колорадо один из участников вечеринки открыл стрельбу, в результате которой шесть человек скончались на месте.

О чем еще говорят 15 июня в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: