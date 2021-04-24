В США разрешили возобновить вакцинацию препаратом Johnson & Johnson

Эксперты считают, что преимуществ вакцины больше, чем рисков возможных побочных эффектов

В США разрешили применение вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson среди людей в возрасте 18 лет и старше.

За возобновление вакцинации проголосовали эксперты федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США, передает USA Today.

За соответствующее решение проголосовали 10 членов экспертного совета, против высказались четыре эксперта, а один воздержался.

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Эксперты считают, что преимуществ вакцины больше, чем рисков возможных побочных эффектов. Однако они рекомендовали предупреждать о возможной опасности людей из групп риска.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Еврокомиссия в 2022 году не будет продлевать контракты на поставку вакцины AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Почему страны начали массово отказываться от американской вакцины J&J – читайте в материале "Сегодня".