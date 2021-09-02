В США ураган "Ида" убил девять человек – среди них двухлетний ребенок (видео)

Всю ночь на 2 сентября в Нью-Йорке шли спасательные работы / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Американские службы подтвердили гибель 9 людей в Нью-Йорке и Нью-Джерси, на которые в среду поздно вечером обрушился тропический шторм "Ида". Продолжаются поиски еще двух человек, которых предположительно смыло в реку.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам представителя муниципалитета Нью-Йорка Гектора Лора, один человек умер в Нью-Джерси и семеро – в Нью-Йорке, включая двухлетнего мальчика. Местные СМИ сообщили, что большинство людей оказались в ловушке в своих подвалах, когда в результате шторма по улицам города прокатилась двух метровая волна.

Еще один мужчина лет семидесяти утонул в своем машине, когда ее захлестнул мощный поток воды, сообщае CNN. На помощь к мужчине ехала пожарная команда, но она застряла в пробке из подтопленных машин.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал наводнение "историческим погодным явлением". Впервые за всю историю Национальной метеорологической службы она не смогла вовремя спрогнозировать наводнение и сообщила о нем лишь по факту.

Рекорд

Принесенные "Идой" осадки оказались рекордными за всю историю наблюдений. Причем, выпало почти в три раза больше, чем фиксировалось когда-либо.

Согласно отчету о рекордном событии, опубликованном Национальной метеорологической службой Нью-Йорка, в Центральном парке города 1 сентября выпало 7,13 дюйма осадков, что побило старый рекорд 1927 года в 3,84 дюйма. Записи погоды ведутся в Центральном парке с 1869 года.

В Ньюарке выпало 8,41 дюйма осадков, побив старый рекорд в 2,22 дюйма, установленный в 1959 году.

Последствия стихии