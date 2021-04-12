В США в город ввели Нацгвардию после убийства нового "Джорджа Флоуда": фото, видео

Почти через год после убийства темнокожего Джорджа Флойда при задержании в американском Миннеаполисе в один из его пригородов ввели Нацгвардию из-за протестов по аналогичной причине.

Об этом сообщает CNN.

Фото: REUTERS/Nick Pfosi

Инцидент произошел в 30-тысячном городе Бруклин-Центр, штат Миннесота, после гибели 20-летнего темнокожего Даунта Райта. Он скончался 11 апреля при попытке скрыться от полицейского преследования.

Его автомобиль остановили за нарушение дорожных правил, при этом оказалось, что на имя Райта был выдан ордер на арест. Однако мужчина успел сесть в машину и уехать, при этом полицейский открыл огонь. Проехав несколько кварталов, машина беглеца столкнулась с другим авто, а сам Райт погиб.

Даунт Райт. Фото: соцсети

Фото: REUTERS/Nick Pfosi Реклама

Кроме того, протесты сопровождались мародерством – протестующие били витрины, врывались в различные местные магазины и крали товары.

Фото: REUTERS/Nick Pfosi

В связи с этим в понедельник в Бруклин-Центре закрыли школы, а в сам город ввели Национальную гвардию США.

Напомним, что в мае прошлого года при задержании полицейскими в Миннеаполисе погиб 46-летний Джордж Флойд. Его смерть спровоцировала в США самые массовые протесты за много лет.

В результате городской муниципалитет согласился выплатить семье Флойда 27 млн долларов в рамках судебного урегулирования.